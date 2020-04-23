Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri - Haberler
Ramazan etkinlikleri, Sultangazi, Güncel, Haber

Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında meydanlarda iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

23.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:16
Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında meydanlarda iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Ramazan ruhunu yaşatmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, birbirinden renkli etkinlikleri internet üzerinden vatandaşlarla buluşturacak.

Ramazan denilince akıllara gelen gelenek ve görenekler, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle önceki yıllardan daha farklı idrak edilecek. Sultangazi Belediyesi, sosyal izolasyon gereği sahur ve iftar programlarını askıya alırken, vatandaşların Ramazan ruhunu yaşaması için bir dizi etkinlik planladı.

Çocukların tiyatro özlemi, online yayınlanacak 'Sultan Dedem' gösterileri ile giderilecek. Farklı hikayeleri konu alan tiyatro oyunu, her gün 15 dakika çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi eğitmenlerinin hazırladığı bilgilendirme videoları çocuklarla buluşacak. Çocuklar için hazırlanan sürpriz yarışmaların duyurusu, sosyal medya hesaplarından yapılacak.

7'den 70'e sağlıklı bir yaşama adım atmak için evde yapılabilecek spor egzersizlerine dair videolar da online olarak yayınlanacak. Ayrıca, israfın önüne geçmek için elde kalan malzemelerle neler yapılabileceğini gösteren yemek tarifleri videoları paylaşılacak. Kadınlar için alanında uzman hocaların anlatımıyla; tel kırma, evdeki malzemelerle oyuncak yapımı, iğne oyası, nakış, çini boyama ve çizgi film karakteri çizmeyi gösteren videolar da yayınlanacak.

Başkan Dursun ilçe sakinleri ile online buluşmalarda bir araya gelecek

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, online olarak gençlerle buluşarak onların Ramazan heyecanına ortak olacak. Başkan Dursun, ilçedeki STK'lar ve kanaat önderleriyle de online ortamda bir araya gelecek. Dursun ve belediye başkan yardımcıları, online halk meclisi de gerçekleştirecek.

Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Dursun, korona virüs salgınına dikkat çekti. Dursun, "Bu yıl korona virüs nedeniyle sosyal mesafe gereği komşularımızla aynı sofrada buluşamıyoruz. Bu zor günleri en kısa zamanda atlatacak ve yine kalabalık sofralarda Ramazan'ın bereketi ve güzelliğini paylaşacağız. Bizler bu süreçte sahadaki dezenfekte çalışmalarımıza da, diğer belediyecilik hizmetlerimize de devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yaptığımız yardımları da Ramazan dolayısıyla hızlandırdık" dedi.

"Bu Ramazan evdeyiz"

Başkan Dursun, online Ramazan programına da dikkat çekerek, "Bu yıl Ramazan'ı salgın dolayısıyla farklı bir şekilde geçireceğiz. Camilerde teravihlerle, mukabelelerle; kalabalık iftar sofralarıyla ve iftardan sonraki Ramazan etkinlikleri ile kalabalık bir şekilde yaşadığımız Ramazanlardan farklı olarak, bu yıl evde olacağız. Evde Ramazan ruhunu yaşatmak için hem çocuklarımıza hem de her yaştan komşularımıza yönelik sosyal medyada yayınlamak üzere birçok etkinlik hazırladık. Komşularımız, hazırladığımız videoları, hem bu web sitesi üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilecek. Ayrıca, sosyal medya hesaplarımızı takip eden komşularımız, burada duyuracağımız yarışmalara katılıp sürpriz ödüllerin sahibi olabilecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti Haberler
Aşı ile ilgili müjdeyi veren Ercüment Ovalı, 3 ay sonrasını işaret etti
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Haberler
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
390 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 19:39:34. #1.15#
title