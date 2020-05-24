Sultangazi'de Ramazan Bayramı eğlencesi sokaklara taşındı
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Sultangazi'de Ramazan Bayramı eğlencesi sokaklara taşındı

Sultangazi'de Ramazan Bayramı eğlencesi sokaklara taşındı Başkan Dursun: "Nice bayramlarda sağlıkla kalırsak yine bir arada oluruz" Sultangazi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda evlerde olan vatandaşları mutlu etmek adına bayram coşkusunu sokaklara taşıdı.

24.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:29

Sultangazi'de Ramazan Bayramı eğlencesi sokaklara taşındı

Başkan Dursun: "Nice bayramlarda sağlıkla kalırsak yine bir arada oluruz"

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda evlerde olan vatandaşları mutlu etmek adına bayram coşkusunu sokaklara taşıdı. İlçenin sokaklarını gezen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bu Ramazan'da doya doya birlikte olamadık. Bu bayram önce sağlık dedik ama inşallah nice bayramlarda sağlıkla kalırsak yine bir arada oluruz" dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan bu Ramazan Bayramı'nı vatandaşlar evlerinde geçiriyor. Bayramda evlerinde olan vatandaşlara bayramın heyecanı ve coşkusunu yaşatmak isteyen Sultangazi Belediyesi, ilçenin sokaklarında gösteri ekipleri ile gezdi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile birlikte ilçenin 15 mahallesini gezen gösteri ekibine camlara ve balkonlara çıkan vatandaşlar eşlik etti. Klasik arabalar, Hacivat Karagöz ve orta oyunu kostümleriyle sokak sokak gezen ekipler çaldıkları müziklerle de vatandaşların bayramına renk kattı.

Bu Ramazan'ın buruk geçtiğini ancak sağlığın korunduğu sürece daha çok bayramlar görüleceğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Çok zor zamanlar yaşadık. Ramazan'ı bereketiyle bitirdik. Bugün Ramazan Bayramı'ndayız. Herkesin bayramını gönülden tebrik ediyorum. Bugün Sultangazi'nin 15 mahallesinin bütün sokaklarında çocuklarımızı, gençlerimizi eğlendirmek adına sokaklarda olacağız. Hacivat Karagözlerle, kukla oyunlarımızla Sultangazililer mutlu olsun diye çalışıyoruz. Bu sene farklı bir Ramazan yaşadık. Bu Ramazan da doya doya birlikte olamadık. İftar sofralarının bereketini istediğimiz gibi paylaşamadık ama korona virüse karşı da elimizden geldiği kadar bütün tedbirleri aldık. Bu bayram önce sağlık dedik. Evde kalalım sağlıkla kalalım dedik. İnşallah nice bayramlarda sağlıkla kalırsak yine bir arada oluruz. Birbirimize sarılır, doya doya eğleniriz ama bu bayram evdeyiz" diye konuştu.

Sultangazi'de Ramazan Bayramı eğlencesi sokaklara taşındı

Kaynak: İHA

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