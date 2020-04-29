SULTANGAZİ'DE PTT KUYRUĞUNDAKİLERE POLİSTEN 'SALGIN' ANONSU Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, PTT şubeleri ve bankalar önlerinde kuyrukta bekleyen vatandaşları 'sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti. Ekip aracından yapılan, "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya, tedbirlere uymaya hep birlikte uymaya devam edelim" anonsuyla da vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı.

Kaynak: DHA