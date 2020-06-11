SULTANGAZİ'DE POLİSTEN 'KORONAVİRÜS' DENETİMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SULTANGAZİ'DE POLİSTEN 'KORONAVİRÜS' DENETİMİ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

11.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:19

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, normalleşme süreci ile birlikte tekrar açılan kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sultangazi'de geçici olarak kapanan ve normalleşme süreci çerçevesinde 1 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri işletmeler, polis ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde işletmelerin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uyulup uymadığı kontrol edildi. Ekipler, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması, masa ve sandalye düzeni başta olmak üzere alınması gereken bütün tedbirleri yerinde inceledi. Polis, işletme sahiplerine müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini, maske kullanımının kendileri ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu.

SULTANGAZİ'DE POLİSTEN 'KORONAVİRÜS' DENETİMİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Vaka sayısı 480'e yükselince KKKA Bilim Kurulu acilen toplandı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti Haber
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Haber
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Cezaevinden çıkan kişi, aralarında husumet bulunan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Fatma Girik Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: SULTANGAZİ'DE POLİSTEN 'KORONAVİRÜS' DENETİMİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:21:00. #1.15#
title