SULTANGAZİ'DE POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA YAKALANDI
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SULTANGAZİ'DE POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA YAKALANDI

SULTANGAZİ'DE POLİSTEN KAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA YAKALANDI
03.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:48

SULTANGAZİ'de, yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü park halindeki iki araca çarptı.

SULTANGAZİ'de, yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü park halindeki iki araca çarptı. Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 34 UR 8969 plakalı aracı ile polis noktasından kaçtı. Polisin tüm ikazlarına rağmen durmayan otomobil sürücüsü, önce ara sokaklarda sonra ana arterlerde kaçmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika kaçan sürücü  2875 sokakta park halindeki iki araca çarparak, durabildi. Sürücü ile  3 arkadaşı gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü ve beraberindeki arkadaşlarının üzerlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilere, götürüldükleri karakolda  'ehliyetsiz araç kullanmak', 'kent trafiğini tehlikeye sokmak' ve 'yasağa rağmen sokağa çıkmak' suçlarından işlem yapıldı.Aracı hasar gören bir mahalle sakini, "Onları polis kovalarken köşeyi dönerken araçlarımıza vurdular. Araçta 4-5 genç vardı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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