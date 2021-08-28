Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı
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Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Sultangazi'de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı.

İstanbul Sultangazi'de gürültülü müzik eşliğinde düğün yapan bir grup kendilerini uyaran polislere sandalye fırlatarak saldırmıştı. 4 Polis memurunun yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 8 saldırgan, sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında yaşandı. Gürültülü müzik eşliğinde düğün yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerine, 8 kişi tarafından plastik ve demir sandalye fırlatılarak saldırıda bulunuldu.

Yaşanan olayda C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli kişiler, takviye ekiplerin desteğiyle etkisiz hale getirildi. 4 polis memuru yaşanan saldırıda hafif şekilde yaralandı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tehdit, hakaret, kamu malına zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlarından adli makamlara sevk edildi.

8 şüpheli burada yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

-İHA-

Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı
Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı
Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı
Sultangazi'de polislere saldıran 8 kişi serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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