SULTANGAZİ'DE POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SULTANGAZİ'DE POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de polisler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de polisler, etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıttı. Uygulama, soğuk hava dalgası geçene kadar devam edecek.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kötü hava koşulları ve etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. Görevli polisler sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok bölgeye mama bıraktı. Uygulamanın soğuk hava etkisini kaybedene kadar devam edeceği öğrenildi. \t

SULTANGAZİ'DE POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

SULTANGAZİ'DE POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

SULTANGAZİ'DE POLİSLER SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Sultangazi, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title