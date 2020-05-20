SULTANGAZİ'DE POLİSİ GÖRÜNCE OTLARIN ARASINA SAKLANDILAR
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SULTANGAZİ'DE POLİSİ GÖRÜNCE OTLARIN ARASINA SAKLANDILAR

SULTANGAZİ'DE POLİSİ GÖRÜNCE OTLARIN ARASINA SAKLANDILARHaber Emin YEŞİLİSTANBUL(DHA)- SULTANGAZİ'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

SULTANGAZİ'DE POLİSİ GÖRÜNCE OTLARIN ARASINA SAKLANDILAR
20.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:04

SULTANGAZİ'DE POLİSİ GÖRÜNCE OTLARIN ARASINA SAKLANDILAR

Haber Emin YEŞİLİSTANBUL(DHA)- SULTANGAZİ'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı. 65 yaş üstü olduğu öne sürülen 3 kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağı kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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