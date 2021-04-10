Sultangazi'de polise yapılan asılsız ihbardan sürpriz çıktı
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Sultangazi'de polise yapılan asılsız ihbardan sürpriz çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultangazi'de polise yapılan asılsız ihbardan sürpriz çıktı

Sultangazi'de bir grup esnaf, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sürpriz düzenledi.

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Sultangazi'de bir grup esnaf, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sürpriz düzenledi. Asılsız ihbarda bulunan esnaf olay yerine gelen polislere pasta ikram etti.

Sultangazi esnafı 176. yılını kutlayan polis teşkilatına sürpriz düzenledi. Polise asılsız ihbarda bulunan esnaf kısa sürede ihbar yerine gelen ekipleri alkışlarla karşıladı. Polislerin haftasını kutlayan esnaf, ihbara gelen polis memurlarına pasta ikram ederek çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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