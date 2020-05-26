SULTANGAZİ'DE POLİS VATANDAŞLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADI SULTANGAZİ'DE POLİS VATANDAŞLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADIHaber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA)-Sultangazi'de polis bayramın birinci gününde siren çalarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

SULTANGAZİ'DE POLİS VATANDAŞLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADI

Haber-Kamera Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA)-Sultangazi'de polis bayramın birinci gününde siren çalarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vatandaşlar da balkon ve pencereden alkışlayarak polisin bayramını kutladı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ilçede tur atarak vatandaşların bayramını kutladı. Siren çalarak ilerleyen motorize yunus ekiplerini duyan vatandaşlar, evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıktı. Ekipler siren çalarak vatandaşların bayramını kutlarken, vatandaşlar da alkışlayarak polis ekiplerinin bayramını kutladı.

Kaynak: DHA