SULTANGAZİ'DE POLİS SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEDİ Haber: Emin YEŞİL/Sultangazi'de polisler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

Haber: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de polisler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler köpeklere mama dökerek besledi.Sultangazi polisi, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının aç kalmaması için köpekleri besledi. Polis, ilçede bulunan Mimar Sinan ve Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanlarındaki çeşitli noktalara yem ve su bıraktı.

Kaynak: DHA