SULTANGAZİ'DE POLİS EKİPLERİNDEN ÇOCUKLARA "23 NİSAN" SÜRPRİZİ
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23 Nisan, Polis, Güncel

SULTANGAZİ'DE POLİS EKİPLERİNDEN ÇOCUKLARA "23 NİSAN" SÜRPRİZİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHASultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşadıkları apartmanı Türk bayrakları ve '23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun' yazılı pankartlarla süsleyen çocuklara, polis sürpriz yaptı.

18.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:44
SULTANGAZİ'DE POLİS EKİPLERİNDEN ÇOCUKLARA

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşadıkları apartmanı Türk bayrakları ve '23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun' yazılı pankartlarla süsleyen çocuklara, polis sürpriz yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri, apartmanın olduğu sokağa siren çalarak girdi. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan polise, apartman sakinlerinin yanı sıra diğer bina sakinleri de balkon ve pencerelere çıkarak alkışla destek verdi.

Sokağa çıkma yasağının ilk günü Cebeci Mahallesi 2561 Sokak'ta bulunan bir apartmanın Türk Bayrakları ve "23 Nisan" temalı pankartlarının asıldığı bilgisini alan motorize Yunus ekipleri, çocuklara sürpriz yapma kararı aldı. Motorize ekipler, siren çalarak sokağa girdi. Ekip aracından da '23 Nisan Kutlu olsun' şarkısı çalındı. 23 Nisan süslemeleri ile süslenen apartmandaki çocuklar ve aile bireyleri polisleri alkışlarla ve ellerindeki Türk bayrakları ile selamladı. Sokakta bulunan diğer bina sakinleri de balkonlarına ve pencerelerine çıkarak polisi alkışladı.

Ekip aracından bir polis memuru tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün siz değerli çocuklarımıza armağan ettiği güzel günde biraz buruklu olarak bizleri evlerinizden takip ediyorsunuz. Bizde buraya gelerek bayramınızı kutlamak istedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda coşkulu bir şekilde meydanlarda hep birlikte kutlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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