SULTANGAZİ'DE POLİS ÇOCUKLARIN BAYRAMINI BÖYLE KUTLADI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de yaşadıkları apartmanları Türk bayrakları ve "23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla süsleyen çocuklara, polis sürpriz yaptı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de yaşadıkları apartmanları Türk bayrakları ve "23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla süsleyen çocuklara, polis sürpriz yaptı.

Sultangazi'nin birçok mahallesinde yaşadıkları apartmanları Türk bayrakları ve "23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun" yazılı pankartlarla süsleyen çocuklara, polis sürpriz yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri, apartmanların olduğu sokaklara siren çalarak girdi. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan polise, apartman sakinlerinin yanı sıra diğer bina sakinleri de balkon ve pencerelere çıkarak alkışla destek verdi. Cebeci Mahallesi'ndeki bir sokakta polis, İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla birlikte okudu. Daha sonra ise sokak sakinleri adına genç polis adayı İlayda Akbulut, polislere üzerinde "Türk polisi candır" yazılı pasta ikramında bulundu. Ekipler daha sonra Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokağa geçti. Burada da bina sakinleri balkon ve pencerelere çıkarak alkışla destek verdi.

Kaynak: DHA