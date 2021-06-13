Sultangazi'de polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'ndan Küçükköy istikametine giden Ömer G. yönetimindeki 34 CFK 618 plakalı otomobil ile seyir halindeki polis aracı çarpıştı.
Kazada, 2 polis memuru ile otomobil sürücüsü Ömer G., hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok