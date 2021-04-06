SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADAEmin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de park halindeki otomobilin aracın ön ve arka plakaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA

Emin YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de park halindeki otomobilin aracın ön ve arka plakaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Plaka hırsızlığı kameralara yansıdı.

Olay, 31 Mart Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki otomobilin yanına yine otomobille gelen iki kişiden biri, arka ve ön plakaları söktü. Şüpheli, geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Araç sahibi arabasının yanına geldiğinde plakalarının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen araç sahibi, plakalarının çalındığını görünce polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, plaka hırsızlarının yakalanması için soruşturma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan plaka hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki aracın yanına bir otomobil yanaşıyor. Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan bir kişinin araçtan inerek park halindeki aracın ön ve arka plakalarını söktüğü ve daha sonra geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA
SULTANGAZİ'DE PLAKA HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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