Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi'de yapılan operasyonda yasadışı slogan atan 2 şüpheli ile PKKKCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de yapılan operasyonda yasadışı slogan atan 2 şüpheli ile PKKKCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Pazartesi yasadışı slogan atan Y.A. ve Z.A. ile sosyal medyada PKKKCK terör örgütünün propagandasını yapan ve 'Ateşin Çocukları'nı övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen A.A.D.'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrenci 2 çocukla eve döndü
Son dakika haber | Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrenci 2 çocukla eve döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 09:23:30. #1.16#

title