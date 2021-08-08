Son dakika... SULTANGAZİ'DE PKK OPERASYONU 3 GÖZALTI

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Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi'de yapılan operasyonda yasadışı slogan atan 2 şüpheli ile PKKKCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sultangazi'de yapılan operasyonda yasadışı slogan atan 2 şüpheli ile PKKKCK terör örgütünün propagandasını yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Pazartesi yasadışı slogan atan Y.A. ve Z.A. ile sosyal medyada PKKKCK terör örgütünün propagandasını yapan ve 'Ateşin Çocukları'nı övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen A.A.D.'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Y.A ve Z.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı