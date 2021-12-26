SULTANGAZİ'DE PİTBULL SALDIRISI 2 YARALI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE PİTBULL SALDIRISI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uğur ŞAHİN İSTANBUL DHASultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı.

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SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Uğur ŞAHİN İSTANBUL DHA

Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar 15 yaşındaki Mehmet Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis pitbullu halı sahaya hapsetti. Bir süre sonra gelen belediye ekipleri köpeği uyutarak, götürdü. Polisin çalışmaları sürüyor.

SULTANGAZİ'DE PİTBULL SALDIRISI 2 YARALI

SULTANGAZİ'DE PİTBULL SALDIRISI 2 YARALI

SULTANGAZİ'DE PİTBULL SALDIRISI 2 YARALI

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