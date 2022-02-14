SULTANGAZİ'DE PİTBULL DEHŞETİ; ESNAFIN KÖPEĞİNE SALDIRDI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de, iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, Pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için Pitbull'a kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği Pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, Pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle Pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen Pitbull, köpeği defalarca ısırdı.

"KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALMIŞLAR"

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Mustafa Kendiroğlu röportaj

Demirören Haber Ajansı - Güncel