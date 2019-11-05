Sultangazi'de pazarcılardan ve vatandaştan Çarşamba pazarı kararına destek

05.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:27

Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nın Sultangazi Belediyesi tarafından vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'ne taşınmasına vatandaşlar ve pazarcı esnafı destek verdi.



Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada mahallelere kurulan semt pazarlarının beraberinde getirdiği çevre ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak amacı ile çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Bu amaçla Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı, vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için yaklaşık bir ay önce Uğur Mumcu Hizmet Tesisleri'ne taşındığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Böylece 20 ayrı sokak ve caddenin trafiğe kapandığı, ambulans ve itfaiye gibi araçların ulaşımlarının aksadığı, pazar esnafının ve mahalle sakinlerinin gürültü sebebi ile sorun yaşadığı görüntüler geride kaldı. Kapalı pazar alanı, olumsuz hava şartlarında da vatandaşın rahatça alış-veriş yapabildiği bir yer haline geldi" ifadeleri kullanıldı.



"20 bin 800 kişiye mesaj yoluyla anket gönderildi"



Sultangazi Belediyesi pazarın taşınmasına gelen bazı tepkilerin ardından demokratik bir uygulamaya gidildiğini belirterek, "Çarşamba Pazarı'nın kapalı alanda hizmete devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi için Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan 20 bin 800 kişiye mesaj yoluyla anket gönderildi. Katılımcıların büyük çoğunluğu oyunu Çarşamba Pazarı'nın kapalı alanda hizmete devam etmesi gerektiği yönünde kullandı. Böylece pazarın taşınması konusu demokratik bir yöntemle çözüme kavuşturulmuş oldu. 5 bin 756 metrekare alana kurulan iki katlı kapalı pazar, 278 esnafa ev sahipliği yapıyor. Çarşamba günleri belediyemiz tarafından pazar alanına ücretsiz servislerle ulaşım sağlanıyor. Hizmet kalitesinin artırılması adına pazar esnafının talepleri dikkate alınmıştır ve en kısa zamanda gerekli hassasiyet gösterilecektir. Esnaf ve vatandaşımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemlidir. Sultangazililerin en iyi hizmeti alabilmesi adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ve bu aşamadan sonra da çeşitli uygulamalar ile bu iyileştirmelerin devam edeceğini belirtmek isteriz" açıklaması yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA