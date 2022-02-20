Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

SULTANGAZİ'de, bir şüpheli girdiği pasta imalathanesinde çalışana ait cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, imalathanede çalışan kişinin kadını fark etmediği görüldü.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde pastanenin imalathanesinde meydana geldi. Pastane çalışanının imalathanede çalıştığı sırada içeri giren cerrahi maskeli bir kadın, masanın üzerinde bulunan çalışana ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca içeride oyalanan kadını, pastane çalışanı fark etmedi. Kısa bir süre sonra kadın, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.