Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

SULTANGAZİ'de, bir şüpheli girdiği pasta imalathanesinde çalışana ait cep telefonunu çaldı.

SULTANGAZİ'de, bir şüpheli girdiği pasta imalathanesinde çalışana ait cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, imalathanede çalışan kişinin kadını fark etmediği görüldü.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde pastanenin imalathanesinde meydana geldi. Pastane çalışanının imalathanede çalıştığı sırada içeri giren cerrahi maskeli bir kadın, masanın üzerinde bulunan çalışana ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Yaklaşık 5 dakika boyunca içeride oyalanan kadını, pastane çalışanı fark etmedi. Kısa bir süre sonra kadın, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

Sultangazi'de pasta imalathanesindeki çalışanın telefonunu çaldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title