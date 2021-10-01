SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI - Haberler
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SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de park halindeki TIR'da yangın çıktı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de park halindeki TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sultangazi, Habibler Mahallesinde saat 05.30 sıralarında A-1 sokak üzerinde park halindeki TIR'ın kupasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, söndürdü. TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI

SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ TIR YANDI - Haberler
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