SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSE BÖYLE ÇARPTI

SULTANGAZİ'de ara sokağa hızlı giren sürücü, hafif ticari aracıyla park halindeki minibüse çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Malkoçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü bir sokağa hızlı bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaydeden sürücü park halindeki minibüse çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir sürücünün sokağa girdiği ardından park halindeki araca çarptığı görülüyor.