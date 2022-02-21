Sultangazi'de park halindeki araç alev aldı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de bir aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı çevredeki esnaf kovalarla su taşıyarak söndürdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. Ogün Satıcı isimli vatandaşa ait 42 AIS 723 plakalı park halindeki aracın motor kısmından henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra alev almaya başlayan aracı söndürmek için çevredeki esnaf kova ile taşıdıkları su ve işyerinden getirdikleri yangın söndürme tüpleri ile söndürdüler. Esnaf ve araç sahibinin panik halindeki koşturdukları o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Motor kısmı yanan araçta büyük çapta hasar görürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması başlattı. Yangının kesin çıkış sebebi ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Yaşanan olay anı anlatan lokanta sahibi Ramazan Yılmaz, "Araç park halinde idi ben aracımı buraya park edecektim dükkanımın önüydü araba çalışmıyor dedi ileriye çektim ve dükkana girdim iki dakika sonra alev aldı hemen kovaları getirip söndürdük ben kendim müdahale ettim" dedi.

Yasin Yılmaz ise, "Abi geri geri geliyordu dumanlar çıktı bizden yardım istedi bizde yangın tüplerini getirdik en az 10 kova su taşıdık kurtara bildiğimiz kadar kurtardık ama motor gitti itfaiyede anca geldi. 5 çalışanımız ile birlikte yardımcı olduk ama motor yine de yandı kurtaramadık yangının çıkış sebebinin kontaktan olduğunu söyledi" dedi. - İSTANBUL