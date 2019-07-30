SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİN EKRANINI ÇALAN MASKELİ HIRSIZLAR KAMERADA

Sultangazi'de, otomobille gelen yüzleri maskeli şüpheliler, park halindeki otomobilin arka camını kırarak, ön tarafta bulunan dijital ekranı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, geçtiğimiz gün sabah saat 06.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen yüzleri maskeli şüpheliler, Turan Özkanca'ya ait sokakta park halinde olan otomobilin dijital ekranını yerinden sökerek çaldı. Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir firmanın gece bekçisi tarafından fark edilen yüzü maskeli hırsızlar, geldikleri otomobile binerek, kaçtı.

"BEKÇİ BAĞIRMASA HİÇBİR ŞEYDEN HABERİMİZ OLMAYACAK"

Otomobilin sahibi Turan Özkanca, "Sabah 06.00'da evimin olduğu sokakta bulunan bir şirketin bekçisinin 'arabanı soyuyorlar' bağırmasıyla olaydan haberdar oldum. Bekçinin ikinci bağırışında kalktım, hemen aşağı indim. İndiğimde zaten gitmişlerdi. Arabamın ön torpidosunda geniş nbt ekran vardı. Onu alıyorlar. Bekçi görünce kaçıyorlar. Arabada lojistik malzemeler, direksiyon olmak üzere 70-80 bin liralık malzeme var. Kaçmasalardı bunları da çalacaklardı. Bekçi gördüğü için diğer malzemeleri bırakıp, sadece ekranı alıp kaçıyorlar. Ellerinde tornavida mı bir şey var. Arka camı kırıyorlar. Kırdıktan sonra arka kapıyı açıp, içeri giriyor. Arkadan ön kapıyı açıp, araçtan iniyor. Tekrar ön kapıdan araca biniyor. 1 dakika içinde ekranı söküp alıyor. 1 dakika daha zamanları olsa aracın içindeki malzemeleri, direksiyonu alıp gidecekler. Şoförle beraber 4 kişiler. Geldikleri araç siyah camlı, hepsi maskeli ve eldivenli. Bekçi bağırmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak." dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, siyah lüks bir araç, Turan Özkanca'nın otomobilin bulunduğu sokağa geliyor. Bir süre sokakta tur atan araç, daha sonra Özkanca'ya ait aracın önüne park ediyor. Araçtan yüzü maskeli 3 kişi iniyor. Şüphelilerden biri gözcülük yaparken, diğer şüpheli aracın arka camını kırıyor. Camı kırdıktan sonra arabaya binen şüpheli, daha sonra aracın ön kapısını açarak araçtan iniyor. Şüpheli ön kapıdan tekrar araca biniyor. Elinde demir parçası olan bir başka şüpheli araca doğru yanaşarak, arabaya binen arkadaşına uzatıyor. Arabanın içindeki ekranı söken yüzü maskeli hırsızlar, bir işyerinde gece bekçisi olarak çalışan kişinin fark etmesiyle geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin gelişi

-Bekçinin şüphelileri fark etmesi

-Şüphelilerin arabanın arka camını kırması

-Ön tararafa geçen şüphelinin ekranı çalması

-Şüphelilerin geldikleri araçla kaçmaları

(AKTÜEL)

-Aracından hırsızlık yapılan Turan Özkanca ile röportaj

Kaynak: DHA

- İstanbul