SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLİ KURŞUNLAYIP KAÇTI

SULTANGAZİ'de park halindeki otomobile ateş eden saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobile silahla saldırdı. Otomobile 3 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silahla ateş edilen otomobilin sahibi Servet Eşsiz, Biz dükkandaydık. Bir kişi gelip, arabaya sıkıp kaçıyor. 3 el ateş etti. Kimseyle herhangi bir husumetimiz yok, saldırganı tanımıyoruz. Biz de niye sıktığını merak ediyoruz. Bugün mala sıkan yarın canımıza da kastedebilir. Onun için bu işin soruşturulmasını istiyoruz. Basit bir olay değil. Arabada gördüğümüz kadarıyla hasar var. Kurşun içeri girmiş dedi. Polis saldırıyla ilgili inceleme başlattı.