SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YAYAYA BÖYLE ÇARPTI
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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YAYAYA BÖYLE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Tesadüfen bölgeden geçen ambulanstaki sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.40 sıralarında S Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adı öğrenilemeyen ve erkek olan yaya yaralandı. Yaralanın yardımına çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü koştu. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoluna karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı, kazayı gören vatandaşların yaralının yardımına koştukları görülüyor.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YAYAYA BÖYLE ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YAYAYA BÖYLE ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YAYAYA BÖYLE ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YAYAYA BÖYLE ÇARPTI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YAYAYA BÖYLE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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