SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak refüje çıktı.

SULTANGAZİ'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak refüje çıktı. Kazada Caner Y. isimli sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Arnavutköy Yolu, Sultançiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa yönünde giden 48 E 3567 plakalı otomobil sürücüsü Caner Y.'nin bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, ağaca çarptı. Takla atan otomobil refüje çıktı. Caner Y. de yeşillik alana düştü. Caner Y.'nin yardımına diğer sürücüler koştu. Kazadan haberdar olan sürücünün bir arkadaşı da olay yerine geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Caner Y., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI - Haberler
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