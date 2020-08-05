Sultangazi'de otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı: 2'si ağır 7 yaralı
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Sultangazi'de otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı: 2'si ağır 7 yaralı

Sultangazi'de otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı: 2'si ağır 7 yaralı İstanbul Sultangazi'de içinde 6 kişinin bulunduğu bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli bir çocuğa çarptı.

05.08.2020 01:30 | Son Güncelleme: 05.08.2020 02:08

Sultangazi'de otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı: 2'si ağır 7 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de içinde 6 kişinin bulunduğu bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bisikletli bir çocuğa çarptı. 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içinde 6 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki bisikletli bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk yolun karşısına uçtu. Otomobil ise refüje çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralılara yardım etmek için hemen olay yerine koştu. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kazaya karışan otomobil ve bisiklet trafik çekicisiyle olay yerinden kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bisikletli çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin geldiği görülüyor. Bisikleti gören otomobil manevra yapmaya çalışsa da bisiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletin üstünden uçuyor. Otomobil ise refüje çıkıyor.

"İlk yardım müdahalesini yaptık"

Yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunduğunu ifade eden bir vatandaş, "Bisikletli çocuk aniden çıkıyor. Araç da muhtemelen çok hızlı gelmiyor. Vurmamak için fren ve manevra yapıyor ama duramıyor. Çocuğa vuruyor. Kendisi de ağaca çıkıyor. 6 kişilerdi. Yaralılar vardı. İlk yardım müdahalesini yaptık. Birinin durumu ağırdı. Muhtemelen sırtında kırıklar vardı. Çocuğun durumu kötüydü. Yerde yatıyordu. Ona çok fazla dokunamadık. Ambulans geldi ve götürdüler. İlk yardım müdahalesini yaptık. Hemşireler gelince onlara teslim ettik.

"Bilinci yerinde değildi"

Bisikletli çocuğun çarpmanın etkisiyle yolun karşısına uçtuğunu ifade eden vatandaş, "Boynunun altına bir şeyler koyduk. Durumu biraz ağırdı. Bilinci yerinde değildi. 15-16 yaşlarındaydı. 7 kişilerdi. Arabada 6 kişi vardı. Küçük çocuk hafifti. Babasının durumu problemliydi" dedi.

Sultangazi'de otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı: 2'si ağır 7 yaralı

Kaynak: İHA

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