SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜEmin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de motosikletli kurye, şerit değiştirmek isteyen bir başka aracın çarpması sonucu sürüklenerek yolcu otobüsünün altına girdi.

SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de motosikletli kurye, şerit değiştirmek isteyen bir başka aracın çarpması sonucu sürüklenerek yolcu otobüsünün altına girdi. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında motosikletli kurye Sinan Almak, aynı yönde giden bir başka aracın aniden şerit değiştirerek motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Almak, motosikletiyle sürüklenerek yolcu almak için durakta duran İETT otobüsünün altına girdi. Sinan Almak, kazayı yara almadan atlatırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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