SULTANGAZİ'DE OT BİÇERKEN SU KANALINA DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

SULTANGAZİ'de belediye işçisi yol kenarından otları biçerken su kanalına düşüp yaralandı.

SULTANGAZİ'de belediye işçisi yol kenarından otları biçerken su kanalına düşüp yaralandı. Mahsur kaldığı yerden itfaiyenin yardımıyla kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, TEM Otoyolu kenarı Ankara istikametinde yeşillik alanda dün saat 15.00 sıralarından meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Hasan Ergün otoyol kenarında arkadaşları ile birlikten otları biçerken bir andan dengesini kaybedip su kanalına düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten sırt üstü beton zemine düşerek yaralandı. Hasan Ergün'ün yardım çığlıklarını duyan arkadaşları hemen yanına koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak ayağından yaralanan Ergün bulunduğu yerden çıkartılamadı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bir süre yaptığı çalışma sonucu yaralı işçi, sedyeye bağlanarak su kanalından arkadaşlarının da yardımı ile çıkartıldı. Acı içerisinde kıvranan yaralı işçi, ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı