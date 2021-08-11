SULTANGAZİ'DE ORMANDA KADIN CİNAYETİ

Sosyal Medya hesabından "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" paylaşımı yapmıştı.

Sosyal Medya hesabından "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" paylaşımı yapmıştı.

Vedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL - Uğur ŞAHİN -/İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ'de Ulviye Avağ, ormanda eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Avağ'ın sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl "Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu yayınladığı görüldü.

Olay dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Ulviye Avağ ile eski eşi Mehmet D. ormanlık alana geldi. Bir süre sonra silah sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Silah seslerinin duyulduğu yerde çalışma yapan ekipler, bir kadının hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan araştırmalar sonucunda cansız bedenin Ulviye Avağ'a ait olduğu tespit edildi. Avağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri Avağ'ı ormanlık alanda silahla öldüren Mehmet D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Olayın yaşandığı yere yakın evi bulunan Zeycan Çınar, "Silah sesi duydum. Silah sesi geldiğinde ben içerideydim. Saat 20.00 - 21.00 aralarındaydı" dedi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Ulviye Avağ'ın sosyal medya hesabından 24 Temmuz 2020 yılında yaptığı paylaşımında 'Kadın Cinayetlerini Durdurmak için yetkililer göreve" notunu yayınladığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı