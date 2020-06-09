Sultangazi'de ormanda boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi bulundu
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Sultangazi'de ormanda boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi bulundu

Cemal YURTTAŞ / SULTANGAZİ Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu.

Sultangazi'de ormanda boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi bulundu
09.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:35

Cemal YURTTAŞ/ SULTANGAZİ Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde erkek cesedi bulundu. 

Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu.

Temizlik işçileri tarafından boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin kimliği polisin yaptığı çalışmalarının ardından ortaya çıktı. Cesedin 37 yaşında Salih K.'ya ait olduğu tespit edildi. Ayrıca olay yeri inceleme ekiplerinin olay yeri çalışmalarında Salih K.'nın iki kulağının da kesilmiş olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardın Salih K.'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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