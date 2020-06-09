Sultangazi'de ormanda boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi bulundu (3) Cemal YURTTAŞ / SULTANGAZİ Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde bir erkeğe ait erkek ceset bulundu.

Cemal YURTTAŞ/ SULTANGAZİ Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde bir erkeğe ait erkek ceset bulundu.

Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

Kaynak: DHA