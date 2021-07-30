Sultangazi'de orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
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Sultangazi'de orman yangınlarına karşı denetim yapıldı

Sultangazi'de orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince, orman yangınlarına karşı arazi arama, tarama ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince, orman yangınlarına karşı arazi arama, tarama ve denetim çalışmaları gerçekleştirildi.

Sultangazi Kent Ormanında, polis, vatandaşların piknik ve spor için kullandığı alanlarda yangınların önlenmesi, kundaklama olaylarının yaşanmaması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetim yaptı.

Uygulamada, motorize yunus ekipleri, atlı polis ve köpek timleri, özel harekat ekipleri ile polis helikopteri ve drone görev aldı.

Özel Harekat polisleriyle atlı ve köpekli timler, araçlarla ulaşılamayan noktalarda devriye görevinde bulundu.

Orman yangınlarına karşı denetimlerin her gün yapılacağı öğrenildi.

Sultangazi'de orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
Sultangazi'de orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
Sultangazi'de orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
Sultangazi'de orman yangınlarına karşı denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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