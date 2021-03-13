İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÖNÜNÜ KESTİKLERİ KİŞİYİ SİGARA VERMEYİNCE BIÇAKLADILAR

Sultangazi'de üç kişi, önünü kestikleri Mahmuod Khattab isimli yabancı uyruklu kişiyi sigara vermediği gerekçesiyle bıçakladı. Sekerek sokak arasından caddeye gelen kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve polis yaptı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mahmuod Khattab isimli yabancı uyruklu kişi sokakta yürüdüğü sırada önü üç kişi tarafından kesilerek sigara istendi. Sigara vermeyen Khattab bıçaklandı. Yaralı kişi sekerek Atatürk Bulvarı üzerine gelip yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar ile birlikte yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Khattab olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı