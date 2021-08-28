Sultangazi'de omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk, hastanede tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultangazi'de omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk, hastanede tedavi altına alındı

Sultangazi'de omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk, hastanede tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Sultangazi'de, boş bir arazide oyun oynarken omzuna yorgun mermi isabet ettiği tespit edilen 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Sultangazi'de, boş bir arazide oyun oynarken omzuna yorgun mermi isabet ettiği tespit edilen 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2506. Sokak'ta oturan bir çocuğun vücudundan yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, 11 yaşındaki çocuğun oturduğu sokak ile Selçuklu Bulvarı arasındaki boş arazide oyun oynarken omzunda sıcaklık hissetmesi üzerine evine gittiği, ailesinin hastaneye götürdüğü çocuğun çekilen röntgeninde sol omzuna yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

BEYAZ ÇARŞAFLI MOTOSİKLET HIRSIZI KAMERADA
BEYAZ ÇARŞAFLI MOTOSİKLET HIRSIZI KAMERADA
ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI
ÇİVİ SANDI YORGUN MERMİ ÇIKTI
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Emine Erdoğan İbrahim Aydemir
Magazin Kemal Sunal Mesut Akusta Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sultangazi'de omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk, hastanede tedavi altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:03:06. #1.16#

title