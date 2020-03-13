SULTANGAZİ'DE OKULDAKİ DEZENFEKSİYONDAN 11 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ
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Sultangazi, Sabah, AFAD, Güncel

SULTANGAZİ'DE OKULDAKİ DEZENFEKSİYONDAN 11 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

SULTANGAZİ'de bir okulda yapılan dezenfekte çalışmalarından etkilenen 11 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

13.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:34
SULTANGAZİ'DE OKULDAKİ DEZENFEKSİYONDAN 11 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

SULTANGAZİ'de bir okulda yapılan dezenfekte çalışmalarından etkilenen 11 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Cebeci Mahallesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde okulda dezenfekte çalışması yaptı. Öğrencilerin okulda bulunduğu sırada yapılan çalışmalarda 11 öğrenci rahatsızlandı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çalışmalar sırasında etkilenen 11 öğrenciyi ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Okula gelen AFAD ekipleri ise özel kıyafetlerini giyerek okulda çalışma başlattı. Haberi alan veliler ise panikle okula geldi. Okul tatil edildi, öğrenciler evlerine gönderildi. Haberi alarak okula gelen bir veli "Okulda dezenfekte çalışması yapıldı. Çocukların bazılarının astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı vardı. Çalışmalar sırasında etkilendiler" dedi.

"8 AMBULANS BURAYA İNTİKAL ETTİ"

Okula gelen Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, şunları söyledi:

"Sultangazi Belediyesi olarak bölgemizde bulunan 60 okulda dezenfekte uygulamasını bitirdik. Bu sabah Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokuluna ekiplerimiz geldi. Diğer okullarda kullandığımız dezenfekte ilacımızı bu okulda da uyguladık. Aldığımız ihbar üzerine 11 öğrencimizin öksürdüğünü ve mide bulantısı yaşadığı söylendi. 8 ambulans buraya intikal etti. Öğrencilerimiz şu anda Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Arkadaşlarımız çocukların yanında. İki öğrenciye serum takıldı. Diğer öğrenciler tedbir amaçlı hastanede bekletiliyor. Durumları iyi. Tedbir amaçlı hastanedeler. Öğrencilerimizin bazılarının alerjik hastalıkları olabileceği bazılarının ise sabah aç okula gelmelerinden kaynaklandığı yönünde sağlık yetkililerinden bilgi aldık. AFAD geldi. 'Tehlikeli bir durum söz konusu mu? diye ölçüm yapıyor. bütün tedbirleri alıyoruz"

Okul yönetimi çalışmalar nedeniyle okulun tatil edildiğini açıkladı.

SULTANGAZİ'DE OKULDAKİ DEZENFEKSİYONDAN 11 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Kaynak: DHA

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SULTANGAZİ'DE OKULDAKİ DEZENFEKSİYONDAN 11 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

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