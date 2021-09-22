SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM - Haberler
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SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, okul çevrelerinde polis ekiplerince denetimler yapıldı.

SULTANGAZİ (DHA) - SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

Haber - Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, okul çevrelerinde polis ekiplerince denetimler yapıldı. Denetimlerde aranması olduğu anlaşılan 2 kişi gözaltına alındı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde ve çevresinde dün denetimler yaptı. Asayiş, trafik, motorize yunus ekipleri ile karma kadro personelinden oluşan 8 ekip ve 30 personelin katılımıyla 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik' denetimlerde okul çevresi, parklar, kafe ve iş yerleri, metruk binalar, şüpheli araç ve yayalar kontrolden geçirildi. Yapılan denetimlerde yaklaşık 90 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı. Dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen bir minibüs şoförü ile gasp suçundan firari olduğu anlaşılan bir kişi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen ve güvenlik açısından sakıncalı görülen bir büfe de zabıta ekiplerince mühürlendi. 13 sürücüye idari para cezası uygulanırken, iki araç trafikten men edildi.

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM

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Haber: SULTANGAZİ'DE OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİM - Haberler
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