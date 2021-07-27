SULTANGAZİ'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI
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SULTANGAZİ'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de evde ocakta unutulan yemekten çıkan dumanlar, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı.

SULTANGAZİ'de evde ocakta unutulan yemekten çıkan dumanlar, mahalle sakinlerine korku ve panik yaşattı. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önleyerek, duman tahliyesi yaptı.

Yangın, Cebeci Mahallesi 2451 sokakta saat 12.30 sıralarında beş katlı binanın birinci katında çıktı. Ocakta unutulan yemekten dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri, evde bulunanları dışarı çıkarırken itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı kadına ambulansta müdahale edildi.

Yangına müdahalede bulunan esnaf Muhammet Hanefi Günaydın, "Mutfağın penceresinden duman çıktığını gördüm. Ağır bir koku geliyordu. Aileyi dışarı aldık. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye erleri ile içeri girdik. Bu sırada bina içerisinde yerde 650 TL para gördüm. Yangına müdahaleden sonra kısa bir araştırma sonucu paranın sahibini bularak teslim ettik. Para bir başka bina sakinine aitti. Yangın sırasında panikle dışarı çıkarken düşürmüş" dedi.

Bir başka mahalle sakini Murat Şansaz ise, "Bacanağımın evi olur. Kendisi şehir dışında. Evde kiracı var. Ocakta unutulan yemekten dolayı ufak çaplı bir yangın çıkmış. Çok şükür can ve mal kaybı yok. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü" diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI
SULTANGAZİ'DE OCAKTA UNUTULAN YEMEKTEN YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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