Sultangazi'de müşteri gibi girdiği mağazada hırsızlık yaparken yakalandı

SULTANGAZİ'de giyim mağazasına müşteri gibi gelen Asya E., alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonunu çalmaya çalışırken yakalandı.

SULTANGAZİ'de giyim mağazasına müşteri gibi gelen Asya E., alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonunu çalmaya çalışırken yakalandı. O anlar mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan giyim mağazasında yaşandı. Müşterilerin yoğun olduğu mağazada Asya E. isimli kadın, alışveriş yapan bir kadını gözüne kestirdi. Kadını adım adım takip eden Asya E., kadının cep telefonunun montunun cebinde olduğunu görünce harekete geçti. Asya E., aldığı ürünün ödemesini yapmak için kasaya yanaşan kadının arkasına geçerek cebindeki cep telefonunu aldı. Montunun cebinden telefonun alındığını hemen fark eden kadın müşteri, telefonunu çalan Asya E'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Asya E., telefonu kadına geri verdi. Mağaza sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, müşterinin cep telefonunu çalmaya çalışan Asya E.'nin üzerinde yaptıkları aramada iki adet çalıntı olduğu düşünülen cep telefonu ele geçirdi. Asya E., ile birlikte kendisini dışarıda bekleyen iki arkadaşı da gözaltına alındı. Mağaza sahibi ve kadın müşteri, Asya E.'den şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin YEŞİL