Sultangazi'de mucize kurtuluş; şans eseri ölümden böyle döndü

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, önce yolda yürüyen bir kişiye daha sonra iş yerinin duvarına çarptı. Araçla duvar arasında şans eseri kurtulan genç hafif şekilde yaralandı. Gencin mucize kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği sıralarda Orhangazi Caddesi'nde seyir halindeki minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolda yürüyen üç gençten birine çarptı. Aracın kaputunun üstünde kalan genç duvarla minibüs arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ayağından hafif şekilde yaralandığı öğrenilen genç hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan minibüsü fark eden 3 kişinin paniklediği görülüyor. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yolda yürüyen üç kişiden birine çarpıyor. Genç iş yerinin duvarı ile minibüs arasında sıkışmaktan son anda kurtuluyor. Şans eseri kurtulan genç sekerek yürüyüp kaldırıma oturuyor. Diğer iki kişi bir yandan arkadaşına yardımcı olurken, diğer yandan minibüs sürücüsüne bir şeyler dedikleri, minibüs sürücüsünün araçtan indiği kameraya yansıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı