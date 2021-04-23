SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
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SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

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SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADAHaber: Emin YEŞİL- Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Haber: Emin YEŞİL- Vedat BAYRAKTAR/ İSTANBUL,(DHA) Sultangazi'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşamba sabah saatlerinde Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan otomobil caddede giden motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kaya D., savruldu. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Kaya D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
SULTANGAZİ'DE MOTOSİKLETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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