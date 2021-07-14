Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı
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Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı

Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultangazi Belediyesi, modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanıyla vatandaşların hizmetinde.

Sultangazi Belediyesi, modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanıyla vatandaşların hizmetinde.

Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını modern, hijyenik ve güvenilir bir ortamda satın almaları ve kesimlerini yapmaları için tüm imkanları oluşturdu. Kurban Satış Alanı; modern çadırları, hijyenik tuvalet ve duş alanları, ücretsiz internet hizmeti, 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenmesi ve kafeteryalarıyla vatandaşların huzur içinde kurban alışverişi yapmasına uygun hale getirildi.

Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara en iyi ve etkili hizmeti sunmak amacıyla harekete geçti. Modern, hijyenik ve güvenilir Kurban Satış Alanı; vatandaşlarına her türlü ihtiyacını karşılayacak bir şekilde oluşturuldu.

Modern, temiz, hijyenik ve güvenilir kurban sahası

Habipler Mahallesi Taşocağı Yolu üzerinde bulunan Kurban Satış Alanı'nda 160 büyükbaş, 24 küçükbaş hayvan çadırı bulunuyor. Çadırlarda bulunan kurbanlıkların sağlık durumları ise veterinerler tarafından kontrol ediliyor.

Kurban sahasında güvenliğin sağlanması için güvenlik kameraları kuruldu ve güvenlik ekiplerince alanın 7/24 izlenmesine imkan oluşturuldu. Alanda ayrıca saha ekiplerince 7/24 asayiş sağlanıyor.

Ücretsiz internet hizmeti de sunuluyor

Kurban sahasında modern ve temiz tuvaletler ile çalışanlar için duş alanları oluşturuldu, vatandaşlara ve çadır sahiplerine hizmet vermesi için kafeteryalar da kuruldu. Alanda ayrıca Sultangazi Belediyesi tarafından ücretsiz internet hizmeti de sağlanıyor.

Kurbanlıklar için bin 500 metrekarelik büyükbaş kesim sahası ve 160 metrekarelik küçükbaş kesim sahası oluşturuldu. Alanda özellikle kurban kesimi sırasında hijyen ve temizliğin sağlanmasına büyük özen gösterilmesi için gerekli şartlar sağlandı. - İSTANBUL

Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı
Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı
Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı
Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı
Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı
Sultangazi'de modern ve hijyenik kurban satış ve kesim alanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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