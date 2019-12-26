SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI (GENİŞ HABER)

26.12.2019 01:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:56

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de Gamas Mobilyacılar Sitesi'nde gece saatlerinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerindeki alevler diğer mobilya dükkanlarına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası iş yerleri kullanılamaz hale geldi.

Yangın Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde gece saat 00: 30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Sitenin güvenlik görevlileri alevleri görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada iş yerindeki alevler yandaki iş yerine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken sağlık ekipleri de bekleyişini sürdürdü. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonucunda yangını kontrol altına alarak soğutma çalışma yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İş yerinin alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Ekiplerin önlemleri

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA