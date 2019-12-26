Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı
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Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

26.12.2019 01:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:21
Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı
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