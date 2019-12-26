: Sultangazi'de mobilyacılar sitesinde bir iş yeri alev alev yandı

26.12.2019 01:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:21

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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