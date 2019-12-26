SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI( 1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
26.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:14
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
gÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------alev alev yanan iş yeri-itfaiyenin müdahalesi -detaylar
Kaynak: DHA