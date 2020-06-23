SULTANGAZİ'DE MİNİBÜSÜN YEDEK LASTİĞİNİ ÇALDILAR
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SULTANGAZİ'DE MİNİBÜSÜN YEDEK LASTİĞİNİ ÇALDILAR

Sultangazi'de 2 kişi tarafından park halindeki bir minibüsün yedek lastiği çalındı.

SULTANGAZİ'DE MİNİBÜSÜN YEDEK LASTİĞİNİ ÇALDILAR
23.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:51

Sultangazi'de 2 kişi tarafından park halindeki bir minibüsün yedek lastiği çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokak üzerinde park halinde bulunan Ayhan Saka'ya ait olan minibüsün yanına gelen 2 kişi, bir süre etrafı gözetledi. Daha sonra bir kişi gözcülük yaparken diğeri ise minibüsün altına girerek yedek lastiği yerinden sökerek geldikleri otomobile koydu. Otomobile binen 2 kişi olay yerinden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobiller gelen 2 kişi, minibüsün yanında bir süre bekliyor. Sonrasında bir kişi gözcülük yaparken diğeri ise minibüsün altına giriyor. İlk denemede başarılı olamayan hırsız ikinci denemesinde yerinden söktüğü lastiği geldikleri otomobile koyarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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