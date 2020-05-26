Sultangazi'de minibüsün çarptığı motokurye yaralandı
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Sultangazi'de minibüsün çarptığı motokurye yaralandı

SULTANGAZİ'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Sultangazi'de minibüsün çarptığı motokurye yaralandı
26.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:32
SULTANGAZİ'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.  

Kaza, saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lokantada çalışan motokurye iddiaya göre durmayarak kırmızı ışıkta geçti. O sırada yolda seyir halindeki minibüs motokuryeye çarptı. Bölgede görevli olan polis ekipleri yaralanan motokuryenin yardımına koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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