Sultangazi'de minibüsün çarptığı motokurye yaralandı SULTANGAZİ'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

SULTANGAZİ'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lokantada çalışan motokurye iddiaya göre durmayarak kırmızı ışıkta geçti. O sırada yolda seyir halindeki minibüs motokuryeye çarptı. Bölgede görevli olan polis ekipleri yaralanan motokuryenin yardımına koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA