Sultangazi'de minibüsün çarptığı motokurye yaralandı
SULTANGAZİ'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
26.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:32
SULTANGAZİ'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
- İstanbul
Kaza, saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lokantada çalışan motokurye iddiaya göre durmayarak kırmızı ışıkta geçti. O sırada yolda seyir halindeki minibüs motokuryeye çarptı. Bölgede görevli olan polis ekipleri yaralanan motokuryenin yardımına koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA