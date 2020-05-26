SULTANGAZİ'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOKURYE YARALANDI Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motokurye minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Cebeci Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir lokantada çalışan motokurye iddiaya göre durmayarak kırmızı ışıkta geçti. O sırada yolda seyir halindeki minibüs motokuryeye çarptı. Bölgede görevli olan polis ekipleri yaralanan motokuryenin yardımına koştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü: -------------Yaralanan motokuryenin ambulansa alınması-Minibüs sürücü ile röp.

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Kaynak: DHA