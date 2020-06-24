Sultangazi'de minibüste sigara içtiği için kendisini uyaran yolcuyu indiren şoföre ceza İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultangazi'de minibüs içerisinde sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret eden minibüs şoförüne ceza kesildiğini ve aracın trafikten men edildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultangazi'de minibüs içerisinde sigara içtiği ve maske takmadığı için kendisini uyaran kadın yolcunun üzerine yürüyerek hakaret eden minibüs şoförüne ceza kesildiğini ve aracın trafikten men edildiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sultangazi'de dün sabah minibüse binen Nursel Güner, maske takmadığını ve sigara içtiğini gördüğü sürücüyü uyardı.

Bunun üzerine sürücü, üzerine yürüdüğü ve hakaret ettiği Güner'i araçtan indirdi.

Bu anları cep telefonu ile kayda alan kadın, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İBB Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, minibüs sürücüsüne idari para cezası uyguladı, araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA